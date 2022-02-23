Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Ульяновске ещё одна жительницы лишилась крупной суммы, поверив аферистам. В общей сложности она перечислила мошенникам почти 12 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавшей стала жительница Заволжского района Ульяновска, которую мошенники две недели убеждали в оформлении кредитов и перевода сбережений на «резервный счёт».

«Женщине звонили и от имени банковских сотрудников, и представлялись правоохранителями. Установлено, что звонили с 15 абонентских номеров», — говорят в полиции.

Поверив «весомым доводам», горожанка перевела мошенникам 6 млн рублей личных сбережений и ещё 5,97 млн рублей, взятых в кредит в пяти банка. Всего было перечислено почти 12 млн рублей.

По данному факту проводится проверка.

В полиции напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят по телефону сообщить конфиденциальные сведения, не предложат перевести деньги на другой счёт или оформить кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2022 года с заявлением в полицию обратилась жительница Ульяновска, которой мошенники позвонили под видом сотрудников «службы безопасности банка» и убедили в необходимости перевода средств, чтобы «спасти» сбережения. В итоге она лишилась 5,16 млн рублей.

Подробнее: Жительница Ульяновска лишилась 5 млн рублей после общения с аферистами