Кызыл, , 10:39 — REGNUM На территории двух районов Тувы и в Кызыле запасы снега немного превышают средние многолетние значения. На остальных территориях снега выпало около нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.

Паводок. Тува 17.mchs.gov.ru

Вскрытие рек ожидается во второй-третьей декаде апреля. В связи с этим глава региона Владислав Ховалыг поручил начать противопаводковые мероприятия, а также меры по предотвращению провалов машин и людей под лёд.

Под угрозой подтопления наледевыми водами в республике находятся 15 населённых пунктов в 12 районах, в том числе города Туран и Чадан. К концу весны при подъёме уровня рек Енисей, Большой Енисей, Малый Енисей и Хемчик могут быть затоплены 11 поселений.

На случай возможных ЧС в республике планируют привлечь 4,5 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники и 39 плавательных средств. Для эвакуированных граждан предусмотрено 114 пунктов временного размещения на 12 тыс. человек.