Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Медицинские учреждения Ростовской области, несмотря на наплыв беженцев из Донбасса, продолжают работать в обычном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве.

В больнице Mos.ru

«Всё, чтобы объём и качество оказания медицинской помощи жителям региона не пострадали. С самого начала развития событий мы отзывали медицинских работников из отпусков, были сформированы дополнительны бригады экстренного медицинского реагирования. По распоряжению министра здравоохранения России подключился федеральный центр медицины катастроф», — отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

По его словам, в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса круглосуточно дежурят медики. Организовано ПЦР-тестирование и вакцинация от COVID-19 среди прибывающих мирных жителей ЛДНР.