Оренбург, 23 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбурге 32-летний местный житель оформил кредитную карту и перевёл на неизвестные счета 147 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Телефонный мошенник

По данным следствия, ему позвонил якобы сотрудник банка и изложил известную среди мошенников легенду о том, что от имени гражданина якобы оформили кредитные карты в разных банках и пытаются взять кредиты, а для предотвращения этой операции нужно оформить встречную заявку. В итоге мужчина оформил карту с лимитом 200 тыс. рублей и перечислил мошенникам 147 200 рублей.

Затем он пытался перевести ещё 40 515 рублей, но оплата не прошла. После этого гражданин обратился в полицию.