Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Россию через пункты пропуска, действующие в Ростовской области, прибыли ещё 15 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 23 февраля.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 15 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области задействовано 125 пунктов временного размещения, развёрнутых для беженцев из Донбасса. Приют в ПВР нашли свыше 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи — дети. За истекшие сутки из Ростовской области в другие регионы России отправились более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса.

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