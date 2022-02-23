Донецк, 23 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Танки размещены силовиками Украины около населённого пункта Воздвиженка в Донбассе. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

VoidWanderer Т-64БВ в Киеве

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«Боевики 95-й ОДШБР (отдельной штурмовой бригады ВСУ — ред.) разместили семь танков Т-64 вблизи Воздвиженки и две боевые бронированные машины вблизи Майорска», — говорится в сообщении.

Также указывается, что также украинские силовики разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 около населённого пункта Новотроицкое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша то, что в настоящее время происходит в Донбассе, не является геноцидом.