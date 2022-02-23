Элиста, , 10:25 — REGNUM Защищать Родину можно не только с оружием в руках, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков в преддверии Дня защитника Отечества.

За Родину! Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Наши земляки вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности государства, подготовку военных кадров и повышение престижа военной службы. Защищать Родину — наш долг. Это можно делать не только с оружием в руках. Каждый из нас вносит свой вклад в защиту Родины, исполняя профессиональный долг», — написал Хасиков в Instagram.

По его словам, сегодня все осознают важность происходящих событий, имея ввиду признание независимости республик Донбасса.

«Россия вновь встала на защиту своих интересов, наших соотечественников, истории, культуры и государственных принципов. Это наш долг. И мы должны проявлять максимальную сплочённость и солидарность», — отметил Хасиков.