Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. По мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, то, что в настоящее время происходит в Донбассе, не является геноцидом. Его заявление по ситуации вокруг Украины было 22 февраля обнародовано на сайте организации.

United States Mission Geneva Антониу Гуттериш

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"Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его (такое определение. — ред.) следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай», — отметил Генсек ООН.

Также Гутерреш добавил, что он не будет считать российских военных миротворческими силами в случае, если они будут направлены в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время общее число жителей Донбасса, которые были эвакуированы в Россию на фоне эскалации конфликта, превысило 94 тыс.