Чебоксары, 23 февраля 2022, 10:22 — REGNUM В Чебоксарах открыты два пункта приёма гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.
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Чувашия ожидает прибытие нескольких сотен граждан Донецкой и Луганской народных республики, большинство из которых — женщины и дети. Помимо официальных структур, помощь в организации приёма и размещения, а также в решении бытовых вопросов окажут почти 900 добровольцев.
Кроме того, организованы пункты сбора гуманитарной помощи, в том числе на базе отделения ОНФ в Чебоксарах (улица Калинина, 66).
Отмечается, что потребуется детское питание, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми, средства личной гигиены и индивидуальной защиты, постельные принадлежности, бытовая техника и пластиковая посуда, одежда, канцтовары. Уточняется, что предметы гуманитарной помощи «должны быть новыми, в цельных упаковках».
Собранный гуманитарный груз будет отправляться в пункты временного размещения эвакуированных граждан Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Чувашии введён режим повышенной готовности, который будет действовать до особого распоряжения. Он введёт «в связи с организацией мероприятий по приёму, размещению граждан», эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, а также «необходимостью обеспечения их жизнедеятельности».
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