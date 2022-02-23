Новочеркасск, Ростовская область, 23 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области казачья молодёжь встречает мирных жителей Донбасса, эвакуированных в Россию. Так, накануне вынужденных переселенцев встретили в Новочеркасске — казачьей столице.

Екатерина Булатова REGNUM Будущий казак

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Организована встреча беженцев из Донбасса в рамках взаимодействия реестрового казачества и казаков-общественников. Участие в работе с прибывшими гражданами принимают представители казачьих молодёжных объединений «Союз Казаков Дона» и «Общественное движение Новочеркасск».

В Новочеркасске донская молодежь встретила беженцев, прибывших из ЛНР и ДНР. Это пожилые люди и женщины с детьми.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Шахтах круглосуточную охрану пунктов временного размещения организовала добровольная казачья дружина из числа реестровых казаков Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское».