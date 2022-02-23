Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Американская компания Meta расширила охват функции обмена короткими видеороликами Reels в рамках социальной сети Facebook до 150 стран. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Meta запустила функцию Reels в принадлежащей ей социальной сети Instagram в 2020 году. В 2021 году в некоторых странах сервис стал также доступен в социальной сети Facebook. Запуск этой функции стал ответом американского гиганта на успех социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что Reels стал самым быстрорастущим форматом в Facebook. Он добавил, что на видео уже приходится половина времени, которое люди проводят в социальной сети Facebook.

Руководство Meta объявило о расширении охвата Reels до 150 стран мира. Также в компании анонсировали добавление нового формата рекламы для Reels, доход от которой смогут получать и создатели видеоконтента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Facebook впервые за 18 лет существования социальной сети зафиксировали снижение числа активных пользователей. После публикации отчётности стоимость акций компании упала более чем на 20%.

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