Санкт-Петербург,
23 февраля 2022, 13:04 — REGNUM В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл товарищеский матч между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Skasisters
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нападающий СКА Михаил Воробьёв на 13-й минуте вывел армейцев вперёд. В начале второго периода защитнику «Автомобилиста» Джесси Блэкеру удалось сравнял счёт. В составе СКА забросили шайбы Андрей Кузьменко на 31-минуте, Захар Бардаков на 52-минуте и Евгений Кетов на 55-минуте.
«Хороший матч. Давно не играли, где-то заржавели. Провели серьезные сборы, месяц работали, немного потеряли игровой тонус. Есть над чем работать, у нас есть еще два матча. Работа продолжается», — рассказал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«В начале матча проигрывали по движению, хотя и у нас были моменты. Не реализовали их, и в одной из ответных атак пропустили. Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. В третьем периоде хотели переломить ход игры, сыграть более активно, но опять же получили контратаки, в которых пропустили голы», — отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев, игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Автомобилист» Степан Хрипунов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Skasister
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Автомобилист» Анатолий Голышев и игрок команды СКА Игорь Ожиганов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Skasister
Дарья Драй © ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Автомобилист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Автомобилист» Джесси Блекер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Автомобилист» Никита Трямкин и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Автомобилист» Сергей Шумаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Автомобилист» Ефим Гуркин и игрок команды СКА Степан Фальковский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанат команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Автомобилист» Сергей Зборовский и игрок команды СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Автомобилист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Травма игрок команды «Автомобилист» Сергея Шумакова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Автомобилист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в товарищеском матче с командой «Автомобилист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Победа команды СКА в товарищеском матче с командой «Автомобилист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Победа команды СКА в товарищеском матче с командой «Автомобилист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
День рождения талисмана х/к СКА Коня-Огня
Дарья Драй © ИА REGNUM
День рождения талисмана х/к СКА Коня-Огня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Следующая встреча между командами пройдёт в «Ледовом дворце» 24 февраля.
СКА — «Автомобилист» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 Воробьев (Галимов), 12:10
1:1 Блэкер (Кормье), 22:37
2:1 Кузьменко (Бурдасов), 30:18
3:1 Бардаков (Тимкин, Швец-Роговой), 51:51
4:1 Кетов (Хуснутдинов), 54:45
Статистика матча:
Броски: 37−49
Броски в створ: 25−24
Голы: 2−1
Вбрасывания: 34−25
Блокированные броски: 13−4
Силовые приемы: 8−22
Штраф: 10−6
Вратари: Николаев — Шикин