Ереван, 23 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Вопрос признания Арменией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) отсутствует в повестке Еревана. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян, слова которого приводит агентство Арменпресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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«Такого вопроса нет в повестке», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Армения признать независимость ДНР и ЛНР.

Также Унанян отметил, что армянские власти за то, чтобы проблемы между двумя дружественными странами разрешались с помощью диалога и переговоров, на основе международных норм и принципов, а также Устава ООН.

«Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирного разрешения ситуации», — добавил пресс-секретарь МИД Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пути расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Арменией обсуждались на встрече заместителя начальника полиции Ирана бригадного генерала Касема Резаи и его армянского коллеги, первого заместителя начальника полиции Армении Арама Ованнисяна.