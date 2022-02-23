Москва, , 10:08 — REGNUM Большинство жителей России планируют провести праздники 23 Февраля и 8 Марта дома. Доля тех, кто не планирует активный отдых, составляет 69%, показал совместный опрос AliExpress Россия и ResearchMe.

А существенная часть респондентов призналась, что планирует выспаться и сделать уборку.

«Четверть из россиян, которые проведут праздники дома, заявила, что будет отсыпаться. Еще треть из них … займется домашними делами — уборкой и так далее», — отмечется в сообщении.

С приближением праздников на платформе в 2,8 раза вырос спрос на бытовую химию — популярнее всего оказались палочки для чистки слива, таблетки для посудомоечной машины, гели для мытья посуды. Увеличился также интерес к товарам для домашней уборки — в 2,2 раза.