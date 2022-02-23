Элиста, 23 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Калмыкия направила две грузовые машины с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР. 20 тонн груза доставят в Ростовскую область, сообщил глава республики Бату Хасиков.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Гуманитарный конвой доставит продовольствие калмыцких производителей и товары первой необходимости. Помощь в сборе помощи беженцам оказало региональное отделение партии «Единая Россия».

«Горжусь, что земляки откликнулись на призыв. Считаю, что в наших силах помогать людям, которые вынуждены покинуть свой дом», — отметил Хасиков.