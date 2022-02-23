Москва, , 10:04 — REGNUM В настоящее время общее число жителей Донбасса, которые были эвакуированы в Россию на фоне эскалации конфликта, превысило 94 тыс. Об этом 23 февраля сообщил источник в силовых структурах.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

«По данным на утро 23 февраля, границу России пересекли свыше 94,6 тыс. человек, почти 60 тыс. из них — граждане Украины, более 34,6 тыс. — России», — приводит его слова ТАСС.

Также указывается, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) поток беженцев с Донбасса уменьшился и добавляется, что в настоящий момент в пунктах временного размещения в 12 российских регионах находится более 17 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 66 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.