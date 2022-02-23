Донецк, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 66 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

Ситуация в Донбассе обострилась с 17 февраля. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.

Руководство республик сообщило о временной эвакуации своих граждан на территорию России в связи с угрозой вторжения Украины.

19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации и обратились к России с просьбой признать независимость республик.

22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.