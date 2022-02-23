Чебоксары, , 09:59 — REGNUM Из федерального фонда реформирования ЖКХ выделено почти 37,8 млн рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Распоряжение об учёте данных средств в бюджете республики подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Федеральные средства будут направлены на выполнение плана мероприятий по созданию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры на территории республики. Речь идёт о сумме в размере 37 795 406 рублей, выделенных государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«На обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры», — отмечается в документе.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерства финансов и строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о выделении из резерва правительства более 10 млн рублей на продолжение строительства группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов.

Подробнее: На достройку группового водовода в Чувашии выделили ещё 10 млн рублей