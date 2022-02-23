Чебоксары, 23 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Из федерального фонда реформирования ЖКХ выделено почти 37,8 млн рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Распоряжение об учёте данных средств в бюджете республики подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Федеральные средства будут направлены на выполнение плана мероприятий по созданию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры на территории республики. Речь идёт о сумме в размере 37 795 406 рублей, выделенных государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«На обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры», — отмечается в документе.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерства финансов и строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о выделении из резерва правительства более 10 млн рублей на продолжение строительства группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов.

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