Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Марк Ланеган — американский музыкант, певец и автор песен, вокалист группы Screaming Trees — скончался на 57-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Коллеги и поклонники выражают соболезнования семье Ланегана. Слова скорби опубликовали Джон Кэйл (бывший участник The Velvet Underground), Марк Пикерел (барабанщик Screaming Trees), Питер Хук (бассист Joy Division и New Order).

Группа Screaming Trees являлась одним из пионером жанра «гранж», популяризировала жанр в начале 1990-х годов. После распада Screaming Trees в 2000 г. Ланеган некоторое время работал с The Queens of the Stone Age, выпускал сольные проекты.

В 2020 г. Ланеган переболел COVID-19.