Кош-Агачский район, Алтай, 23 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай ликвидирована задолженность Джазаторской ГЭС перед своими работниками на сумму 928 тыс. рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, этого удалось добиться благодаря усилиям сотрудников ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, руководство предприятия допустило невыплату зарплаты работникам с сентября 2019 года по февраль 2022-го, хотя имело для этого реальную возможность. В связи с этим 1 февраля 2022 года было возбуждено уголовное дело.

Как отмечается, ГЭС расположен в отдалённом селе Беляши, являясь фактически единственным крупным работодателем в населённом пункте. По поручению следователя специалисты исследовали документы организации и установили точную сумму долгов.

«После чего в результате проведенной следователями разъяснительной работы задолженность по заработной плате работникам предприятия погашена», — отметили в ведомстве.