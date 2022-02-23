Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Криминальная драма режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях может выйти в прокат в ноябре 2022 года. Об этом сообщил сценарист Эрик Рот в интервью порталу IndieWire.

Мартин Скорсезе Siebbi

Рот рассказал о работе над сценарием к новому фильму Скорсезе. В основу сценария легла книга Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь» о расследовании ФБР серии убийств в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей.

Сценарист отметил, что он придумал несколько уникальных сцен, включая финальный эпизод и заключительные титры. Рот добавил, что на днях Скорсезе заявил, что съёмка заключительных титров начнётся в ближайшее время.

Автор сценария отметил, что фильм может выйти в прокат в ноябре текущего года. При этом официальная дата проката ещё не объявлена.

Фильм «Убийцы цветочной луны» станет шестой совместной работой режиссёра Мартина Скорсезе и актёра Леонардо Ди Капиро. Съёмки фильма завершились в октябре 2021 года.