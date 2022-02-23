Саратов, , 11:09 — REGNUM В Саратовской области по итогам 2021 года доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, достигла 82,7% (при плане в 52,4%), на утилизацию направлено порядка 3% (при плане в 2,6%). Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Переработка мусора

Достичь таких показателей позволила созданная в Саратовской области коммунальная инфраструктура, состоящая из трех мусоросортировочных комплексов в городах Энгельсе, Балаково и Саратове, общей мощностью 380 тыс. тонн в год и 18 мусороперегрузочных станций, уточнил глава минприроды области Константин Доронин.

Деятельность мусоросортировочных комплексов и станций осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».

Ранее ИА REGNUM сообщает, в 2021 году Саратовская область вошла в топ-10 регионов по количеству приобретенных контейнеров для раздельного сбора мусора.

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