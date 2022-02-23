Порт-о-Пренс, , 09:48 — REGNUM Сотрудники крупнейшей госбольницы Гаити начали забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда, передает Prensa Latina.

Президент профсоюза медиков Эвелин Фремонт раскритиковала то, что в медцентре нет материалов и оборудования для экстренных случаев, а также осудила неуважение органов здравоохранения к плачевной ситуации в больнице.

Участники забастовки требуют увеличить минимальную зарплату до $585 в месяц в дополнение к выплатам за месяцы просроченных платежей по дебетовым картам.

«Возобновим работу …, если они выполнят наши требования», — заявила Фремонт.