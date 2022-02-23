Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, а также увеличилось количество свободных ковидных коек в стационарах. Это следует из обновлённых данных региональных властей.

В маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Отмечается, что в области постепенно снижается заболеваемости COVID-19. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся свыше 22 тыс. человек, в ковидных госпиталях лечатся почти 1,5 тыс. больных. Напомним, что неделю назад, 17 февраля, насчитывалось более 24 тыс. амбулаторных ковидных пациентов.

По данным минздрава, на 22 февраля в области развернули 1675 коек для лечения пациентов коронавирусом (на 17 февраля — 1556 мест), из них остаются свободными 16% мест (268 коек). Напомним, что 17 февраля в Ульяновской области оставались свободными 199 ковидных коек.

Власти заявляют о готовности в случае необходимости перепрофилировать дополнительные койки.

«Чтобы мы могли отменить QR-коды, населению необходимо продолжать соблюдать все меры санитарной безопасности и вакцинироваться», — заявил на заседании штаба губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 859 431 лабораторное исследование на коронавирус. За последние сутки (22 февраля) подтверждено 1493 случая инфицирования, что 93 превышает показатель 21 февраля.