23 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 10:15 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена в Грузии 22 февраля вечером слушали так же внимательно, как днем раньше выступление российского президента Владимира Путина. Многие ожидали от американского лидера «многого», в том числе резкого ответа, угроз и наказания «непокорного Путина». Но обманулись в ожиданиях и свое негодование вылили в комментариях в соцсетях.

Фильтр Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трехминутную речь Байдена в переводе на грузинский язык запостила на своей странице в соцсети Facebook телекомпания «Имеди». Публикация моментально обросла комментариями.

«Ну что, исполнил вам Володя?!» — написал пользователь В.Д.

«Бла-бла-бла», — передразнил Байдена З.Б.

«Ему Украина вообще безразлична, вот пустит свой газ в ход. И без того остановлена была Украина, как бы ни кричала — не признавайте, не признавайте», — заметил К.Т.

«Переломил его (Байдена Путин), а сейчас пусть стоит и кудахчет», — усмехнулась К.К.

«Выразил глубокое беспокойство. Явно встревожен», — саркастично добавил Т.Е.

«Америка — враг человечества», — констатировал Б.Ц.

«Путин Америку пока не признал, а этот (Байден) кто? Президент или презерватив??!» — поинтересовался М.М.

Джо Байден (сс) U.S. Secretary of Defense

«Скорее второе», — ответила ему А.Т.

«К тому же старый, использованный и негодный», — добавил М.М.

«И о Грузии они (американцы) так же тревожились, а результаты налицо. Они только говорят, а Россия все же свое делает», — констатировала Е.Ц.

«Мы-то знаем, что такое Россия. А вы что делаете, вы? Не Америка, а толма, поставил Путин вас на колени. Вот тревожьтесь сейчас и оставайтесь такими», — возмутилась А.Т.

«А текст брифинга ему, случайно, не Вова предоставил?» — усмехнулся Т.Ц.

«Я уверена: Путин сейчас его брифинг смотрит с приятной улыбкой», — предположила Л.Ч.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Встревожились, забеспокоились… А что сделали, чем помогли? Уничтожили и Украину, и Грузию», — заметила М.С.

«Как убежал бедняга, когда журналисты осыпали его вопросами», — отметил А.Б.

Немногие пользователи все же высказались в защиту Украины и предсказали России «скорый конец».

«Сегодня это будет или завтра, но Россия обречена… Украина — это не Грузия», — предсказал Д.Д.