Москва, , 09:43 — REGNUM Высылку граждан иностранных государств в рамках административной ответственности за правонарушения в сфере миграции и иные, каковые будут указаны в новом проекте КоАП, предложило осуществлять российское МВД. Об этом 23 февраля сообщает ТАСС.

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Уточняется, что пресс-центре МВД РФ отметили, что в число таких правонарушений могут войти нарушения в состоянии опьянения правил дорожного движения и правонарушения, связанные с коррупцией.

Также указывается, что МВД России предложен комплексный законопроект, согласно которому могут быть установлены новые механизмы по осуществлению контроля за пребыванием мигрантов в нашей стране.

При этом отмечается, что для реализации положений законопроекта планируется вносить корреспондирующие изменения в другие законодательные акты и в том числе — в КоАП.

«В связи с этим предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — рассказли в пресс-центре МВД.

Кроме того, поясняется, что часть правонарушений будет определена как «грубые» и в число таковых должны войти административные правонарушения экстремистской, террористической, коррупционной направленности, в сфере оборота оружия, наркотиков, посягающие на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах, правонарушения в области безопасности дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения или сопряженные с отказом водителя транспортного средства пройти медицинское освидетельствование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля полиция в Уссурийске выявила факты незаконной постановки на миграционный учёт иностранных граждан — одна из местных жительниц прописала в своём частном доме больше сотни человек.