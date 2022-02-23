Берлин, 23 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Немецкий политолог Александр Рар заявил, что введение ФРГ и другими странами ЕС санкций против «Северного потока — 2» является самоубийством, передает «Экономика сегодня».

Gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

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"Смысл — наказать РФ и показать, что она не имеет права против Запада так выступать. Последствия никто не обдумывает. О том, что Россия может ввести контрсанкции, вообще нет речи», — считает он.

Он добавил, что истерия из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР сойдет на нет через несколько дней, и политики в ЕС вернутся к пониманию необходимости диалога с Россией. Но санкции, по мнению политолога, все равно будут введены, несмотря на то, что санкции могут навредить и ЕС.

«Будут санкции, касающиеся каких-то продуктов, которые не будут поставлять в Россию. Но РФ же ответит своими санкциями», — пояснил он.

В условиях энергокризиса дефицит газа «охладит» истерику политиков в ЕС, добавил Рар.