Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Более 40% обратившихся жителей Донбасса получили единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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По данным донского министерства труда и социального развития, к утру 23 февраля выплаты перечислены 2770 гражданам (более 40% обработанных заявлений). Продолжается работа с беженцами, прибывшими в другие регионы России или разместившимися у родственников.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область в ночь на 19 февраля получила 5 млрд рублей из федерального бюджета. Средства предназначены для выплат мирному населению Донбасса, эвакуированному в Россию. Кроме того, из бюджета Ростовской области выделено более 150 млн рублей на решение тех или иных вопросов жителей Донбасса.