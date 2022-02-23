Чебоксары, 23 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашии выделены средства из резервного фонда правительства на завершение строительства группового водовода для трёх южных районов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Шемуршинском районе Чувашии

Главным распорядителем выделяемых бюджетных средств является минстрой Чувашии. Из резервного фонда Кабинета министров республики выделено 10 860 831 рубль 92 копейки, которые будут представлены казённому учреждению «Республиканская служба единого заказчика».

Средства направят на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, в том числе 10,13 млн рублей предусмотрено на продолжение строительства группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов (первый, третий и четвёртый пусковой комплекс), остальные 731,7 тыс. рублей — на установку станции обезжелезивания воды и модернизацию объектов водоснабжения в посёлке Киря Алатырского района.

Напомним, ранее в Чувашии распределили почти 85 млн рублей на проектно-изыскательские работы для строительства и реконструкции 14 объектов, в том числе для достройки указанного группового водовода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году руководитель Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос завершения строительства группового водовода, «замороженного» в 2015 году. В строительство очистных и насосных станций вложено 2 млрд рублей, но вода до потребителей: причиной стало отсутствие 300 км сетей водоводов.