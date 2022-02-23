Москва, 23 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Елена Панина, директор Института международных политических и экономических исследований — РУССТРАТ, назвала последствия, с которыми столкнется Запад в случае отказа ФРГ от газопровода «Северный поток — 2». По ее мнению, вся Европа в этом случае пострадает, став колонией США.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Она отметила, что реакция украинского лидера Владимира Зеленского на признание Россией ДНР и ЛНР ни для кого не стала сюрпризом, в отличие от действий ряда лидеров ЕС, которые «полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращая ее в колонию США».

Речь идет о решении канцлера ФРГ Олафа Шольца приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«На фоне зашкаливающих цен на газ это выглядит настоящим ударом по карману немцев. Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ», — заявила она.

По сути, по ее мнению, начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабеж Европы, и прежде всего ФРГ, со стороны США.