Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. За последние сутки из Ростовской области в другие регионы России отправились ещё 11,7 тыс. беженцев из Донбасса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 февраля.

LxAndrew Поезд

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

«Ещё свыше 11,7 тысячи человек, в том числе 5542 ребенка, отправлены 17 железнодорожными составами в 12 других российских субъектов», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области для работы пунктов временного размещения беженцев из Донбасса выделен ещё 151 млн рублей. Решения принимаются в зависимости от потребностей.