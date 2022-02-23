Москва, , 09:24 — REGNUM Объём всех типов киберугроз для устройств под управлением операционной системы Android в 2021 году вырос в пять раз. Об этом сообщили ТАСС представители компании Eset, занимающейся разработкой антивирусного программного обеспечения.

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Данные мониторинга Eset показали, что в 2021 году пользователи Android-устройств в пять раз чаще сталкивались с киберугрозами, чем в 2020 году. Наибольшая активность вредоносных программ по итогам года пришлась на выходные дни — субботы и воскресенья.

Специалисты Eset также зафиксировали рост активности шпионских программ. В период с сентября по декабрь 2021 года активность таких программ выросла более чем на 20%.

«При этом каждая десятая атака сталкинга и шпионажа в мире направлена на пользователей Android из России», — предупредили в компании.

Специалисты отметили, что шпионские вредоносные программы маскируются под стандартные приложения и работают в скрытом режиме. Они отправляют на сторонние сервисы данные об активности пользователя в интернете, а также снимки экрана устройства.

Распространяется шпионское вредоносное программное обеспечение через неофициальные магазины приложений. Такие программы маскируются в неофициальных магазинах под популярные приложения.

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