Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Введенные властями США антироссийские санкции после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нанесут удар по финансовым и энергетическим рынкам мира, что также отразится на простых американских гражданах. Такое мнение 23 февраля выказал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба российского посольства на своей странице в соцсети Facebook.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

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«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — указал Антонов.

При этом он отметил, что введённые Вашингтоном антироссийские санкции не заставят Москву изменить свою внешнюю политику и подчеркнул, что такие меры американских властей не могут ничего решить в этом вопросе.

«Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство», — заключил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен решил не проводить очную встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля.