Москва, 23 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, можно ли употреблять мороженое как лекарство при лечении заболеваний горла.

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Многие жители России считают, что мороженое снимает воспаление и способствует лечению боли в горле. Врач же развеял этот популярный миф. При больном горле переохлаждение с большей вероятностью принесет вред, чем пользу, предупредил Зайцев в интервью радио Sputnik.

Он призвал отказаться от употребления холодных продуктов при боли в горле: следует выбрать «щадящее питание с комфортной температурой еды».

«Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не соленая, не перченая, не горькая, без приправ», — подчеркнул он.