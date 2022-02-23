Оттава, 23 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Канады доставили на Украину вторую партию военной помощи, заявила глава минобороны страны Анита Ананд.

President.gov.ua Джастин Трюдо

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"ВС Канады осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки украинских партнеров. Дальнейшее вторжение РФ в суверенное государство абсолютно неприемлемо, мы будем продолжать поддерживать Украину», — заявила она в Twitter.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении допкредита в размере 500 млн канадских долларов (390 млн долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины. А также объявил о решении предоставить летальное вооружение на 7,8 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США).

Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в РФ категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.