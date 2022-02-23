Бухарест, , 09:13 — REGNUM Министр энергетики Румынии Вирджил-Даньел Попеску 22 февраля заявил, что его страна, являющаяся членом НАТО, в случае конфликта на Украине не испытает проблем с обеспечением газом и энергией. Об этом сообщает агентство AGERPRES.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Вирджил-Даньел Попеску «Импорт природного газа может быть быстро перенаправлен на другие маршруты, через Джурджу и Арад. Кроме того, зима заканчивается, а внутреннее потребление мы можем обеспечить за счёт собственных ресурсов».

Во время выступления в Бухаресте на международной конференции по проблемам энергетики Power Summit 2022 Попеску отметил, что власти изучают альтернативные «Газпрому» источники, в том числе СПГ (сжиженный природный газ), США и Азербайджан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Румынии объявило о намерении снизить на 50% акцизные сборы на основные виды топлива по всей стране.

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