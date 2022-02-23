Пенза, , 10:45 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

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«В этот торжественный день особую признательность выражаю славным ветеранам — тем, кто победил в Великой Отечественной войне, стоял на страже мира в послевоенные годы, достойно исполнял интернациональный долг. Блестящие победы, героизм, мужество и стойкость воинов, святые традиции солдатской доблести и офицерской чести — яркий пример для подрастающего поколения — будущих защитников нашей великой Родины», — подчеркнул Мельниченко.

Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья, а также успеха в делах и начинаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, половина жителей РФ (45%) считают 23 февраля профессиональным праздником всех военнослужащих. Ещё 36% опрошенных назвали 23 февраля мужским днём, а 13% — просто выходным.

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