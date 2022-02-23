Майминский район, Алтай, , 09:07 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 73 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победили 25 227 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 105 новых случаев инфицирования. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Улаганском районах, где диагноз подтвердился у 34 и 32 местных жителей соответственно. Общее число случаев заражения за весь период пандемии достигло 31 002.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1143, за весь период — 409 012», — добавили в оперштабе.