Москва, , 09:05 — REGNUM Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила предложение о запуске корабля «Союз МС-21» 18 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Союз МС-10 Roscosmos.ru

Заседание госкомиссии прошло 22 февраля. По итогам заседания госкомиссия одобрила предложенную РКК «Энергия» дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21» к Международной космической станции.

14 марта будет принято решение о готовности к вывозу ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём на старт. Заседание по утверждению основного и дублирующего экипажа миссии назначено на 17 марта.

В состав основного экипажа войдут космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Дублёрами являются космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

После прибытия корабля «Союз МС-21» к МКС начнётся подготовка к возвращению на Землю экипажа МКС-66. Планируется, что космонавты Антон Шкаплеров, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай вернутся на Землю на корабле «Союз МС-19» 30 марта 2022 года.

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