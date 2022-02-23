Чита, 23 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В преддверии Дня защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля, казаки Дальневосточного федерального округа организовали торжественные патриотические мероприятия. В Забайкальском казачьем обществе уроки мужества прошли в школах Читы и Улан-Удэ. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Забайкальское казачество

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В Чите врио атамана Читинской станицы Евгений Мингазов посетил начальную общеобразовательную школу-интернат №4, где рассказал ребятам 1−4 классов о традициях казачества, его истории и воинских подвигах казаков.

В Улан-Удэ кавалер ордена «Мужества», заслуженный сотрудник ОВД РФ, казачий полковник Владимир Филонов провел урок мужества для ребят казачьего класса средней общеобразовательной школы №31.

Пресс-служба правительства Забайкалья Урок мужества в Забайкалье провели казаки

В ходе уроков молодому поколению рассказали о том, что казаки Дальневосточного федерального округа всегда стояли на охране Родины — сражались в Великой Отечественной войне, выполняли интернациональный долг в Афганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. И в настоящее время они защищают интересы Родины, устраняют последствия чрезвычайных ситуаций, охраняют общественный порядок, находятся в боевой готовности для выполнения мобилизационных задач.

Между казачьими обществами и территориальными управлениями МВД, МЧС России, пограничными управлениями ФСБ России заключены соглашения о сотрудничестве, действуют казачьи народные дружины и пожарные команды.

При их содействии в ходе профилактических мероприятий в 2021 году выявлены нарушители правил пограничного режима и общественного порядка.

Пресс-служба правительства Забайкалья Забайкальское казачество

В Дальневосточном федеральном округе идет активная подготовка будущих защитников Родины на базе казачьего колледжа, 141 казачьего класса, 103 казачьих детско-юношеских объединений. Практически во всех регионах округа с участием казаков пройдут митинги, возложения цветов и венков к памятникам павшим за Родину, литургии и панихиды в храмах, патриотические уроки мужества в школах, выставки, конференции, экскурсии к памятным местам и в действующие воинские части, чествования ветеранов и другие мероприятия.

По данным Министерства юстиции РФ на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 175 казачьих обществ, из них 116 внесены в государственный реестр.

Наибольшее количество зарегистрировано в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. На территории округа действует два казачьих войска: Забайкальское войсковое казачье общество (ЗВКО) и Уссурийское войсковое казачье общество (УВКО). ЗВКО состоит из трех окружных (отдельских) казачьих обществ, в состав которых входят 40 первичных казачьих организаций, 37 из них внесены в государственный реестр, численность войска составляет 2161 человек.

Напомним, в День защитника Отечества отмечается сегодня, 23 февраля, в России. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, посвящённую празднику.

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