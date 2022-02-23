Вашингтон, 23 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. США видят по всей Восточной Украине «зеленых человечков» (не носят форму, но ведут себя как якобы «российские военные»). Об этом 23 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

«Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — отметила она на брифинге.

Ранее она заявила о нежелании США вводить сразу все возможные санкции против РФ, надеясь на «эффект сдерживания».

17 февраля в ЛНР и ДНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ готовы к наступлению в Донбассе. Главы ДНР и ЛНР объявили о начале временной эвакуации населения в Россию.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Российский лидер в этот же день подписал два указа о признании республик.