Киев, , 08:53 — REGNUM Киев планирует разрешить кризисную ситуацию дипломатическим путем, однако, если этого добиться не удастся, то страна готова сражаться за каждый дюйм земли, заявил Дмитрий Кулеба — глава МИД Украины. Трансляцию выступления по итогам переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном вел Госдепартамент США.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«План А — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать РФ и предотвратить дальнейшую эскалацию. План Б — сражаться за каждый дюйм земли, каждый город и каждую деревню», — отметил он.

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР он назвал «абсурдом» и обвинил Путина в «уничтожении минских соглашений».

Последние несколько месяцев Киев и страны Запада обвиняют РФ в стягивании войск к границам Украины и якобы подготовке военного «вторжения». По мнению президента РФ Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.