Пенза, 23 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Поздним вечером 22 февраля первый состав с эвакуированными из Донецкой и Луганской народных республик прибыл на станцию Пенза-1. Всего в регион прибыли 737 человек, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru Встреча беженцев из Донбасса в Пензе

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В основном среди беженцев женщины и дети, а также пожилые люди. Большая часть детей в возрасте до 14 лет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встречал поезд вместе с представителями МЧС, правоохранителями, медиками и волонтерами. Пассажиры поезда прошли медицинское тестирование и были доставлены автобусами в места временного проживания — санатории и гостиницы.

«Область к принятию эвакуированных готовилась планово. У нас есть опыт 2014 года, когда наш регион принимал жителей с территории Донецка и Луганска. На сегодняшний день мы понимаем, что реально сможем принять 2100 человек. Пока к нам поступило 737. Из них 380 — дети», — констатировал Мельниченко.

Семьи с детьми размещают таким образом, чтобы имелась возможность обучения в школах, для малышей — устройство в детсады.

Всем прибывшие сдали ПЦР-тесты. За несколько дней пожилые граждане и дети пройдут диспансеризацию.

«Во всех пунктах сейчас работают представители здравоохранения, социальных служб и образования, которые осуществляют работу с прибывшими. Мы определяем детей по возрастным группам, по классам. Чтобы в понедельник уже интегрировать ребят в образовательный процесс. Все заболевшие также будут дополнительно обследованы. При необходимости — госпитализированы. Если такой надобности не возникнет, они будут снабжены бесплатными лекарствами», — добавил губернатор.

Для эвакуированных организовано трехразовое питание, для детей запланировано дополнительное образование, также намечена культурная программа. По словам глава Пензенской области, людей необходимо отвлечь и лучший способ — переключить их с помощью экскурсий и концертов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пензенская область стала одним из регионов, где готовы принять вынужденных переселенцев из Донбасса. В связи с этим для региональных органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС с 21 февраля действует режим чрезвычайной ситуации.

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