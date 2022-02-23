Донецк, , 08:50 — REGNUM Возле четырехэтажного здания редакционного донецкого телецентра Донецка, который расположен в Ленинском районе города, в ночь на 23 февраля прогремел мощный взрыв. Об этом 23 февраля сообщил генеральный директор Первого канала Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Пеляницин.

Взрыв geralt

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«Взрыв произошел рядом с редакционным корпусом телецентра — это четырехэтажное здание, которое посовременней», — приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Также Пеляницин отметил, что, возможно, для взрыва использовалось самодельное взрывное устройство, которое кто-то бросил через забор.

Кроме того, гендиректор Первого республиканского канала добавил, что в результате взрыва в здании были выбиты стекла и отметил, что никто при этом не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле украинскими силовиками территории Луганской Народной Республики (ЛНР) с использованием противотанковых управляемых ракет (ПТРК) погибли два мирных жителя.