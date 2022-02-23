Иркутск, , 08:46 — REGNUM В гостиничном бизнесе Иркутской области за январь 2022 года произошло снижение цен на проживание в гостиницах 3* (на 7%) и 4* (3%). Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Гостиничный номер

Отмечается также, что в поездах дальнего следования можно было совершить выгодные поездки: цены на билеты в купейный вагон снижены на 19%, в плацкартном — на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года произошло снижение цен на проживание в иркутских: мотеле, гостинице 3* (на 4%) и гостинице 2* (2%).

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