Уагадугу, 23 февраля 2022, 08:45 — REGNUM В городе Гаери (Буркина-Фасо) уже неделю нет электричества, передаети Agence d’Information du Burkina.
Гаери — административный центр провинции Комонджари на востоке Буркина-Фасо. Здесь проживают около 50 тыс. человек.
С 14 февраля в городе нет подачи электроэнергии, в результате начались проблемы во всех сферах жизнеобеспечения.
Из-за отключения электроэнергии произошел прорыв водопровода, пишет ИА Красная Весна.
Электроснабжение осуществляет Национальная электроэнергетическая компания Буркина-Фасо (SONABEL). Ее специалисты не могут сообщить, в чем причина сбоя.
Город Титао на севере Буркина-Фасо более 2-х недель оставался без электричества. Прекращение электроснабжения произошло из-за действий террористов, которые подорвали опору линий электропередач.
Восстановить электроснабжение удалось лишь при поддержке военных, которые обеспечили безопасность техспециалистов.