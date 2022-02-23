Уагадугу, , 08:45 — REGNUM В городе Гаери (Буркина-Фасо) уже неделю нет электричества, передаети Agence d’Information du Burkina.

Гаери — административный центр провинции Комонджари на востоке Буркина-Фасо. Здесь проживают около 50 тыс. человек.

С 14 февраля в городе нет подачи электроэнергии, в результате начались проблемы во всех сферах жизнеобеспечения.

Из-за отключения электроэнергии произошел прорыв водопровода, пишет ИА Красная Весна.

Электроснабжение осуществляет Национальная электроэнергетическая компания Буркина-Фасо (SONABEL). Ее специалисты не могут сообщить, в чем причина сбоя.

Город Титао на севере Буркина-Фасо более 2-х недель оставался без электричества. Прекращение электроснабжения произошло из-за действий террористов, которые подорвали опору линий электропередач.

Восстановить электроснабжение удалось лишь при поддержке военных, которые обеспечили безопасность техспециалистов.