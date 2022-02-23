Кемерово, , 08:46 — REGNUM Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о решении присвоить почетное звание региона «Трудовая доблесть и воинская слава» Гурьевскому муниципальному округу. Это первый муниципальный округ Кузбасса, которому присвоено такое звание, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2019 году в Кузбассе принят региональный закон о присвоении звания «Город трудовой доблести и славы», за это время звания удостоены шесть муниципалитетов: Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий. Они получили по 25 миллионов рублей на реконструкцию мемориалов и благоустройство прилегающих к ним территорий, — отметил Цивилёв. — Учитывая, что огромный вклад в Победу внесли и жители сельских территорий Кузбасса, в 2021 году мы внесли изменения в закон. Теперь почётное звание и финансовую поддержку смогут получать небольшие города, округа и районы».

Напомним, что с 1943 года литейщики Гурьевского металлургического завода ежесуточно отливали около 2,5 тыс. корпусов мин М-82. К 1944 году почти 36 тысяч самолётов ИЛ-2 носили на себе «летающую сталь» из Гурьевска.

В настоящее время в округе проживают 70 тружеников тыла, три несовершеннолетних узника и два участника войны — 96-летний Николай Вениаминович Заозерный и 100-летний Георгий Константинович Койнов.