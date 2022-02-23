Луганск, , 08:43 — REGNUM При обстреле украинскими силовиками территории Луганской Народной Республики (ЛНР) с использованием противотанковых управляемых ракет (ПТРК) погибли два мирных жителя. Об этом 23 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что украинские боевики при обстреле на направлении Золотое-4 — Березовское использовали ПТРК.

«В результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло два мирных жителя республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в районе троллейбусного депо в Луганске прогремел взрыв, к которому причастны украинские диверсанты.