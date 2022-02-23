Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Роман американского писателя Джорджа Мартина «Дикие Карты» ляжет в основу нового комикса компании Marvel Comics. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Джордж Мартин Gage Skidmore

Первая из книг литературной серии «Дикие Карты» вышла в 1987 году. Серия была удостоена литературной премии в области фантастики «Хьюго».

"Многие поклонники знают, что мир серии «Дикие Карты» занимает особое место в моём сердце. Поэтому с радостью объявляю, что такой титан индустрии, как Marvel, расскажет эту историю с самого начала в виде комикса», — сообщил Мартин.

Главным художником проекта стал Майк Хоторн. Адаптацией текста романа для комикса займётся сценарист Пол Корнелл.

В настоящее время также находится в разработке сериал «Дикие Карты» по мотивам одноимённой серии книг. Планируется, что сериал выйдет на стриминговом сервисе Peacock.

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин стал известен в 1970-е, 1980-е годы. Наибольшую популярность ему принёс фэнтезийный цикл романов «Песнь Льда и Огня», лёгший в основу сериала «Игра престолов».

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